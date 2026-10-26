В Самаре утвердили новый норматив стоимости квадратного метра жилья для молодых семей
Его размер составил 50 тыс. рублей
Администрация Самары установила новый норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на третий квартал 2026 года. Его размер составляет 50 тыс. рублей. Документ опубликован на сайте муниципальной администрации.
Это решение направлено на расчет размера социальных выплат для молодых семей города. Постановление было принято в рамках реализации государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Норматив вступает в силу с момента официального опубликования. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2026 года
Решение позволит более точно рассчитывать размер социальных выплат молодым семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Норматив будет использоваться при формировании субсидий на приобретение или строительство жилья.