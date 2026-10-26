В Туношне устранили нарушения безопасности полетов
На приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна) башенные краны не были оборудованы световым ограждением, что нарушало требования безопасности полетов. Нарушения устранили после обращения жителя Ярославля к Северо-Западному транспортному прокурору Владимиру Владимирову.
По итогам проверки Ярославский транспортный прокурор внесла представление руководителю строительной организации и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 11.3 КоАП РФ — за невыполнение правил размещения маркировочных знаков и устройств, необходимых для обеспечения безопасности полетов.
В результате башенные краны оборудовали световыми ограждениями, а виновного сотрудника застройщика привлекли к административной ответственности.