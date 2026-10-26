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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Волга

Суд подтвердил аварийность дома на улице Самарской, 180 в Самаре

Арбитражный суд Самарской области подтвердил аварийность дома на ул. Самарской, 180. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Егор Снетков / Коммерсантъ

ООО «СК "Трансгруз"» отказано в удовлетворении иска к городским чиновникам об оспаривании актов, согласно которым дом признан аварийным и подлежащим сносу, а земельный участок должен перейти в собственность муниципалитета.
«Изучив представленные документы, суд отказал заявителю в восстановлении пропущенного срока на обращение в суд и оставил заявленные требования без удовлетворения»,— отмечается в сообщении.
Сабрина Самедова