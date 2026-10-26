Каждый девятый работающий самарец планирует продлить отдых на 4 ноября
11 % горожан возьмут в это время отгулы или отправятся в отпуск
По данным опроса сервиса SuperJob, 11 % работающих жителей Самары намерены использовать отпуска или отгулы, чтобы продлить выходные в связи с Днем народного единства. В 2026 году праздник выпадает на среду — таким образом, у сотрудников с пятидневной рабочей неделей появляется возможность сформировать мини-каникулы в середине недели.
При этом большинство респондентов не планируют корректировать свой график: 62 % опрошенных не будут присоединять отпускные дни или отгулы к праздничному выходному. Еще 11 % пока не определились с планами. Для 16 % участников опроса вопрос неактуален: они работают по сменному графику, и их выходные зависят от расписания смен.
Анализ по возрастным группам показывает различия в подходах к планированию отдыха. Среди респондентов до 35 лет продлить выходные собираются 10 %, в возрастной категории 35–44 лет — 15 %, а среди опрошенных старше 45 лет доля таких респондентов снижается до 8 %.
Что касается планов на сам праздничный день, то 64 % самарцев намерены провести его дома, в кругу семьи. На работе 4 ноября окажутся 13 % респондентов, 6 % планируют поехать на дачу или за город, 2 % — отправиться в путешествие по России. По 1 % опрошенных выберут прогулку на природе или в парке, посещение городских и культурных мероприятий либо встречи с друзьями. 12 % пока не решили, как проведут этот день.
Гендерный разрез данных также выявил определенные различия. Женщины чаще мужчин собираются остаться дома в праздничный день: 69 % против 59 % соответственно. При этом мужчины чаще оказываются на рабочем месте 4 ноября: такую позицию обозначили 16 % мужчин и 10 % женщин.