Каждый девятый работающий самарец планирует продлить отдых на 4 ноября

Что касается планов на сам праздничный день, то 64 % самарцев намерены провести его дома, в кругу семьи. На работе 4 ноября окажутся 13 % респондентов, 6 % планируют поехать на дачу или за город, 2 % — отправиться в путешествие по России. По 1 % опрошенных выберут прогулку на природе или в парке, посещение городских и культурных мероприятий либо встречи с друзьями. 12 % пока не решили, как проведут этот день.