Челябинцы хотят добираться до работы за 14 минут
Два года назад показатель составлял 17 минут
Жители Челябинска в 2026 году мечтают оказываться на работе через 14 минут поездки на общественном транспорте либо на машине. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.
За два года доля автомобилистов в Челябинске снизилась на 11 п. п., до 49%. Общественным транспортом для поездок на работу пользуются 37% горожан — на 7 п. п. больше, чем в 2024-м. За это время увеличилось и время в пути. Теперь на машине можно добраться за 44 минуты (+8 минут), на автобусе либо троллейбусе — за 42 минуты (+3 минуты).
Быстрее всего на общественном транспорте до работы добираются в Тюмени (в среднем 33 минуты), Перми (36 минут) и Сочи (41 минута). Самая короткая поездка на машине — в Омске (28 минут), Волгограде и Самаре (по 29 минут), Перми и Уфе (по 30 минут).