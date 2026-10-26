Челябинцы хотят добираться до работы за 14 минут

За два года доля автомобилистов в Челябинске снизилась на 11 п. п., до 49%. Общественным транспортом для поездок на работу пользуются 37% горожан — на 7 п. п. больше, чем в 2024-м. За это время увеличилось и время в пути. Теперь на машине можно добраться за 44 минуты (+8 минут), на автобусе либо троллейбусе — за 42 минуты (+3 минуты).