Кассационная инстанция отказала Реналю Мязитову в списании долга перед самарским минстроем

Областной минстрой с суммой требований в размере 59,2 млн руб. был единственным кредитором в деле о банкротстве экс-чиновника. Долг связан с эпизодом уголовного дела, касавшимся сноса бывшего военного городка № 3 на ул. Николая Панова в центре Самары. Эту территорию позже областной минстрой передал ДК «Древо» Николая Чудаева. Услуги по демонтажу зданий, как признал суд, были оплачены подрядчику ООО «СК „Евроальянс“» два раза. Ущерб составил 59,2 млн руб. Экс-главу СОФЖИ признали виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями и приговорили к шести годам колонии общего режима. Реналь Мязитов вину не признал. Летом 2023 года стало известно, что экс-глава СОФЖИ вышел на свободу.