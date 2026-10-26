МЧС держит на контроле ситуацию с пожаром в Орске
Тушение пожара осложнено из-за отсутствия подъездов для техники
В МЧС Оренбургской области сообщили об очередном пожаре в регионе. В понедельник, 26 октября, стало известно о возгорании камыша в районе орского поселка Новая Биофабрика.
В пресс-службе ведомства заявили, что ситуация находится под контролем, однако ликвидация возгорания осложнена отсутствием подъездных путей. Сейчас пожарные проводят окарауливание местности, чтобы не допустить распространения пламени, а также проливают очаги с помощью ранцевых огнетушителей.
В настоящее время с огнем борются 18 человек и шесть единиц спецтехники. В МЧС заявили, что угрозы населенным пунктам нет. Очевидцы сообщили о пожаре в населенном пункте вечером в воскресенье, 25 октября.