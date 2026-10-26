Главу сельского поселения на Кубани подозревают в за мошенничестве с госконтрактами
Прокуратура Павловского района Краснодарского края выявила признаки искусственного дробления муниципальных закупок при заключении контрактов на ремонт тротуаров и содержание дорог. Главу Павловского сельского поселения привлекли к административной ответственности, сообщила прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, администрация заключила семь контрактов на общую сумму более 2,6 млн руб. Сделки оформили в короткий промежуток времени с единственным поставщиком, разделив закупки на лоты стоимостью до 600 тыс. руб. каждый.
В отношении главы поселения возбудили дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.30.1 КоАП РФ. По постановлению Краснодарского УФАС должностное лицо привлечено к административной ответственности.