Виновника смертельного ДТП приговорили к 11 годам колонии

Как установило следствие, 20 июня 2026 года 63-летний житель Прикамья, управляя автомобилем «Шкода Йети», на 67 км автодороги «Болгары – Юго-Камский – Крылово» совершил обгон автомобиля в запрещенном для этого маневра месте и врезался в ехавший навстречу автомобиль «Тойота Айсис». В результате ДТП два пассажира «Тойоты», одна из которых несовершеннолетняя, скончались на месте происшествия. Еще один пассажир получил травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. В момент происшествия виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.