Северная Осетия снимает топливные лимиты: очереди исчезли, запасы пополняются

Цифры на 26 октября подтверждают оптимизм властей. В республике есть 3,3 тыс. т бензина и 1,4 тыс. т дизтоплива; только за прошедшие сутки поступило ещё 1,1 тыс. т бензина. В пути — дополнительные партии: 1,8 тыс. т бензина и 2,6 тыс. т дизельного топлива. С учётом подвоза совокупный запас превысит 10 тыс. т — уровень, при котором дефицит как управленческая проблема уже не существует.