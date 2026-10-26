Северная Осетия снимает топливные лимиты: очереди исчезли, запасы пополняются
В Северной Осетии готовятся отменить ограничения на продажу топлива, введённые в конце июля 2026 года. Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Меняйло.
Аргументация руководителя региона предельно конкретна: «Ситуация с топливом в регионе изменилась в лучшую сторону, поставки увеличились, очередей нет». По его словам, при осложнении обстановки в Северной Осетии вновь заработает программа «Свой регион» — то есть лимиты убирают не с концом кризиса, а с запасом, оставив механизм в резерве.
Цифры на 26 октября подтверждают оптимизм властей. В республике есть 3,3 тыс. т бензина и 1,4 тыс. т дизтоплива; только за прошедшие сутки поступило ещё 1,1 тыс. т бензина. В пути — дополнительные партии: 1,8 тыс. т бензина и 2,6 тыс. т дизельного топлива. С учётом подвоза совокупный запас превысит 10 тыс. т — уровень, при котором дефицит как управленческая проблема уже не существует.