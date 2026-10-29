Бизнес взаймы
В южных регионах России растет выдача корпоративных кредитов
Первая половина 2026 года показала рост корпоративного кредитования в Южном и Северо-Кавказском округах. Лидером традиционно является Кубань, а наиболее существенные темпы роста показала Адыгея. В Ростовской области, напротив, наблюдается спад кредитования бизнеса. Эксперты считают южные регионы крупнейшим кредитным рынком страны, в основном за счет развития малого и среднего бизнеса, который нуждается в средствах на оборотный капитал, а также в связи с ярко выраженной сельскохозяйственной направленностью территорий.
В январе—июле 2026 года в Южном федеральном круге (ЮФО) выдано корпоративных кредитов на 2,78 трлн руб., что на 14% больше, чем в январе—июле 2025-го. Такие данные Guide предоставили в Южном ГУ Банка России. Согласно информации регулятора, лидером по объему корпоративного кредитования остается Краснодарский край. На Кубани за первые семь месяцев текущего года банки прокредитовали бизнес на 1,77 трлн руб., что на 24,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В Адыгее рост год к году составил 44,7% (38,3 млрд руб. против 26,5 млрд). В Крыму за семь месяцев этого года банки предоставили юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 172,4 млрд руб., что на 18,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (145,1 млрд руб.).
«В ЮФО выдачи кредитов бизнесу за год заметно увеличились. Лидер по объему предоставленных заемных средств за семь месяцев этого года — Краснодарский край: свыше 60% всех корпоративных кредитов в округе банки предоставили предприятиям Кубани. Наиболее существенный рост в Республике Адыгея. Это связано с активным кредитованием строительных компаний региона (за январь—июль 2026 года им выдано 4,6 млрд руб., +67,9% год к году), а также организаций, которые осуществляют операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставляют услуги (17,5 млрд руб., прирост более чем в два раза)»,— прокомментировали в Южном ГУ Банка России.
В то же время, по данным регулятора, в Ростовской области объем выдач предпринимателям новых кредитов снизился — преимущественно за счет меньшего, чем в прошлом году, привлечения заемных средств обрабатывающими производствами и торговыми предприятиями. Так, на Дону в январе—июле 2026 года выдано корпоративных кредитов на 569,9 млрд руб. (в январе—июле 2025-го — 636,6 млрд руб.).
В СКФО новых кредитов юрлицам и ИП за январь—июль 2026 года банки предоставили на 6,5% меньше, чем за тот же период прошлого года (364,9 млрд руб. против 390,6 млрд). При этом в Ставропольском крае наблюдался рост кредитования (на 11,2%), что связано с увеличением спроса на заемное финансирование со стороны компаний обрабатывающей промышленности. Им в январе—июле этого года выдано 160,6 млрд руб., что на 53,7% больше, чем годом ранее. Строительные организации банки Ставрополья прокредитовали в январе—июле 2026 года на 27,6 млрд руб., что на 25,1% больше, чем за семь месяцев 2025 года, сообщили в Южном ГУ ЦБ РФ.
«Во всех регионах ЮФО и СКФО кредитный портфель бизнеса заметно вырос. Наиболее высокие темпы роста отмечены в Адыгее и Крыму. В обоих регионах это связано с активным кредитованием предприятий, осуществляющих строительство (рост в 2,1 раза год к году, до 8,6 млрд руб., в Адыгее и +24,4% год к году, до 55,5 млрд руб., в Крыму), а также операции с недвижимостью, арендой и предоставляющих услуги (рост в 2,2 раза год к году, до 46,5 млрд руб., в Адыгее и +82% год к году, до 146,8 млрд руб., в Крыму)»,— сообщили в пресс-службе регулятора.
Малый бизнес задает тренды
По данным финансового маркетплейса «Банки.ру», за январь—сентябрь спрос на кредиты для бизнеса в целом по стране вырос на 63% год к году, а доля южных регионов в этом спросе — с 10,9 до 13,1%. Руководитель направления экспертной аналитики сервиса Инна Солдатенкова констатирует, что банковский кредит закрепил лидерство в онлайн-спросе бизнеса на заемные средства.
«Активный рост начался еще в 2025 году — на ожиданиях и старте цикла снижения ключевой ставки. В 2026 году спрос сохраняется на высоком уровне, хотя и колеблется от месяца к месяцу. Интерес к кредитам растет быстрее, чем выдачи. Банки сохраняют жесткие требования к залогам и финансовому положению заемщиков, поэтому не каждая заявка доходит до сделки. МСБ занимает в основном на операционные задачи: закупки, расчеты с поставщиками и пополнение оборотного капитала. При этом бизнес чаще запрашивает меньшие суммы на более длинный срок, чтобы снизить ежемесячную нагрузку»,— говорит госпожа Солдатенкова.
По словам заместителя председателя Юго-Западного банка Сбербанка Никиты Якубовича, в 2026 году наибольшим спросом у предпринимателей пользуются программы кредитования с господдержкой и финансирование на пополнение оборотных средств. Отдельно он отмечает поддержку селлеров, чьи товары пострадали на складах маркетплейсов.
Как рассказала «G» заместитель регионального директора по развитию малого и среднего предпринимательства ПСБ в Краснодарском крае Екатерина Савилова, в 2026 году бизнес выстроил гибкую модель работы с кредитом: займы чаще берут под текущую деятельность — оборотные средства, сезонные закупки, расчеты с поставщиками, рефинансирование. Спрос, по словам банкира, сместился в пользу коротких денег, а малые и средние компании стали основным драйвером спроса на кредитование на юге.
«Поддержать бизнес помогают льготные программы: с июля действует механизм кредитования МСП по ставке, равной ключевой, для предприятий пограничных регионов, включая Кубань. На Кубани крупный бизнес кредитуется активнее, чем в других южных регионах, и это отражает масштаб проектов, которые здесь реализуются. Сезонность задает пики перед посевной и уборкой: аграрный сектор традиционно остается драйвером»,— говорит госпожа Савилова.
На основные тренды кредитования в текущем году влияют тенденции экономики, денежной кредитной политики, доступность льготных кредитов и мер поддержки, а также возможность получения кредитных каникул, комментирует руководитель департамента кредитования юридических лиц банка «Кубань Кредит» Денис Чубанжи. Сегодня, по его словам, ввиду наличия тенденций, напрямую влияющих на деятельность и эффективность предприятий, наблюдается смещение фокуса с объема выдач на качество кредитного портфеля — банки отходят от массового автоматического одобрения в пользу детальной экспертной оценки. «Залог и поручительства становятся обязательными условиями для большинства сделок»,— говорит господин Чубанжи.
Директор Ростовского регионального филиала РСХБ Лариса Туишева также отмечает, что среди основных трендов 2026 года можно выделить кредиты на оборотные цели, когда деньги вкладываются в текущее развитие, а не в долгосрочные инвестиционные проекты, а также устойчивый спрос на льготное кредитование и факторинг.
Ставка играет кредиторами
По данным «Банки.ру», средняя ставка в предложениях банков по кредитам для бизнеса в сентябре составляла около 31% годовых, а отдельные предложения варьировались от 12 до 54% годовых. Инна Солдатенкова отмечает, что ставка, как правило, определяется индивидуально — в зависимости от финансового положения компании, отрасли, срока работы, обеспечения и наличия господдержки. «По фактически выданным кредитам, особенно с залогом и по льготным программам, ставки могут быть ниже средней по предложениям. При этом эффект от смягчения денежно-кредитной политики в первую очередь ощущают крупные и надежные заемщики, а остальной рынок — позже»,— комментирует эксперт.
По ее словам, сильнее всего бизнес отреагировал на первые снижения ставки, когда в третьем квартале 2025 года спрос на кредиты на платформе «Банки.ру» почти удвоился за квартал. Дальнейшее снижение ключевой ставки в 2026 году, по наблюдению госпожи Солдатенковой, нового скачка не дало — спрос вышел на плато. «Снижение ключевой ставки не сразу отражается на условиях кредитования. Банки корректируют их постепенно, учитывая стоимость фондирования, уровень рисков и регуляторные требования. Часть компаний откладывает несрочные заимствования в расчете на дальнейшее снижение ставок»,— говорит аналитик маркетплейса.
Начальник отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса Краснодарского филиала РСХБ Олег Майданов считает, что снижение ключевой ставки ЦБ позитивно воспринимается бизнес-сообществом и позволяет прогнозировать развитие на более длительный период. Средняя рыночная ставка по кредитам в 2026 году, по словам банкира, складывается на уровне ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 2–3% годовых для крупного бизнеса и на 4–6% для сегмента малого и микробизнеса.
По словам Никиты Якубовича, смягчение денежно-кредитной политики напрямую влияет на условия заимствований для предпринимателей. При этом, как отмечает эксперт, банки пересматривают ставки по мере изменения условий регулятора, а бизнес принимает инвестиционные решения с учетом не только текущей стоимости кредита, но и общей экономической конъюнктуры. «Тем не менее тенденция очевидна: чем ниже ключевая ставка, тем шире круг предпринимателей, готовых привлекать финансирование для развития, пополнения оборотных средств и реализации проектов. Это, в свою очередь, поддерживает деловую активность в регионах и создает основу для дальнейшего роста кредитного портфеля»,— говорит господин Якубович.
Заместитель директора Ставропольского филиала Россельхозбанка Ирина Леонова отмечает, что в сегменте АПК средняя ставка по корпоративным кредитам сегодня находится на уровне 9% годовых. Это, по ее словам, делает заемные средства более доступными, однако инвестиционная активность восстанавливается пока сдержанными темпами. «Кредитный портфель корпоративных кредитов в нашем регионе на конец сентября текущего года составил 224,3 млрд руб. Этот объем отражает устойчивый спрос со стороны агропромышленного комплекса, несмотря на внешние вызовы»,— говорит госпожа Леонова.
Денис Чубанжи уверен, что постепенное смягчение денежно-кредитной политики — позитивный сигнал, но эффект от снижения ключевой ставки не наступает мгновенно. «Бизнес начинает активнее брать средства на текущие потребности и расширение производства, но реальные инвестиционные и строительные циклы требуют времени для запуска»,— говорит он, отмечая, что с сентября наблюдается тренд на незначительный рост ставок из-за удорожания фондирования для банков и инфляционного давления.
По мнению Ларисы Туишевой, снижение ключевой ставки в значительной мере повлияло на увеличение спроса на кредитные продукты, но по-настоящему спрос будет активизироваться при ставке около 12%.
Большой вес агробизнеса
На платформе «Банки.ру» на Краснодарский край приходится в среднем 7,2% заявок на кредиты для бизнеса, что в 2,5 раза больше, чем в Ростовской области, и в 4,5 раза больше, чем на Ставрополье. За год доля Кубани выросла с 6,8 до 8,5%.
«Сезонность здесь выражена ярче всего. Максимум доли пришелся на март — 8,7%, перед полевыми работами и курортным сезоном, а минимум — на июнь, 4,4%, когда бизнес в большей степени работает на собственной выручке. В Ростовской области спрос более ровный: средняя доля составляет 2,9%, а за год она выросла с 1,9 до 2,7%. Летнего провала, как на Кубани, здесь нет. Более разнообразная экономика с промышленностью, торговлей и логистикой сглаживает сезонность. Ставрополье — самый небольшой из трех рынков: средняя доля составляет 1,6%, а по месяцам варьируется от 0,4 до 2,9%. Отдельные всплески приходятся на декабрь и конец лета, но устойчивой сезонности на такой базе пока не видно»,— рассказывает Инна Солдатенкова.
По словам аналитика, общая черта трех регионов — большой вес агробизнеса. «У аграриев есть доступ к льготным программам, которые могут снижать стоимость кредита сильнее, чем общее снижение рыночных ставок»,— комментирует госпожа Солдатенкова.
Никита Якубович, напротив, считает, что специфики кредитования, которая принципиально выделяла бы регионы юга на фоне остальных территорий страны, нет. Вместе с тем, по словам заместителя председателя Юго-Западного банка Сбербанка, географическое расположение Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья определяет особую роль сельскохозяйственной отрасли.
«Именно поэтому в данных регионах наблюдается высокий спрос на льготные кредиты с государственными субсидиями. Причем потребность сельхозтоваропроизводителей как в краткосрочных кредитах на проведение посевных работ, так и в инвестиционных кредитах, направленных на приобретение оборудования и обновление парка сельхозтехники»,— говорит господин Якубович.
По словам Дениса Чубанжи, в Краснодарском крае и на Ставрополье точками роста являются туристическая отрасль и АПК. Он отмечает, что одной из особенностей предоставления льготных краткосрочных кредитов по направлению Минсельхоза РФ заемщикам вышеуказанных территорий являются отличительные лимиты кредитования, которые устанавливаются федеральным ведомством. Так, по итогам третьего квартала лимиты на Краснодарский край были увеличены и приравнены к лимитам Ставропольского края и Ростовской области.
Ирина Леонова, говоря о региональной специфике, отмечает, что она напрямую диктуется структурой местного АПК. По словам заместителя директора Ставропольского филиала Россельхозбанка, в Краснодарском крае, Ростовской области и на Ставрополье высокий процент растениеводов, специализирующихся на выращивании зерновых, бобовых и масличных культур.
Банки видят потенциал роста
Эксперты Guide считают, что до конца года спрос на корпоративные кредиты на юге России останется примерно на текущем уровне. По прогнозу Инны Солдатенковой, выдачи будут расти медленнее заявок, поскольку банки сохранят избирательный подход к заемщикам. Она считает, что новый импульс возможен, когда снижение ключевой ставки заметнее отразится на банковских ставках, а это обычно происходит с задержкой. Кредиты сохранят лидерство, а займы — нишу срочного финансирования.
«Юг, вероятнее всего, сохранит долю около 11–13% в спросе на кредиты для бизнеса, а пики спроса на Кубани по-прежнему будут приходиться на период перед весенним сезоном. Опорой для региона останутся льготные программы для агросектора. Ключевой риск — затянувшаяся пауза в снижении ставки. В этом случае компании будут откладывать несрочные заимствования, а спрос останется волнообразным»,— резюмирует госпожа Солдатенкова.
Денис Чубанжи полагает, что в краткосрочной перспективе ожидания бизнеса на юге остаются консервативными. Клиенты, по мнению собеседника «G», проявляют осторожность в отношении новых долгосрочных инвестиционных проектов, предпочитая направлять ресурсы на поддержку оборотного капитала и решение текущих операционных задач.
«На стратегию кредитования продолжает влиять чрезвычайная ситуация в Азово-Черноморском бассейне. Пока не восстановится стабильное морское судоходство, агропромышленный комплекс юга будет вынужден адаптироваться к новым логистическим маршрутам и временному росту издержек, что будет определять спрос на кредитные каникулы и гибкие графики погашения»,— рассказал руководитель департамента кредитования юридических лиц банка «Кубань Кредит».
За январь—сентябрь спрос на кредиты для бизнеса в целом по стране вырос на 63% год к году
Ирина Леонова в долгосрочной перспективе ожидает смещения фокуса в сторону инвестиций, направленных на диверсификацию бизнеса. Одной из ключевых точек роста, по словам замдиректора Ставропольского филиала Россельхозбанка, станут проекты в садоводстве, цветоводстве, переработке сельхозпродукции. «Однако их реализация во многом будет зависеть от наличия мер государственной поддержки. Именно господдержка в сочетании с доступным кредитованием позволит аграриям заложить фундамент для устойчивого роста в будущем»,— рассказала собеседница «G».
Лариса Туишева убеждена, что основная задача на текущий год — сохранение и увеличение действующей клиентской базы во всех сегментах. «Понимая ограниченные возможности по наращиванию темпов кредитования, мы стремимся сохранить текущий портфель клиентов и повысить его качество. Одна из задач — увеличение объемов сотрудничества по транзакционным продуктам по всем направлениям корпоративного бизнеса, не только АПК»,— говорит директор Ростовского регионального филиала РСХБ.
Екатерина Савилова ожидает по итогам года рост кредитного портфеля. Здесь, по ее словам, играет роль накопленный спрос, плюс льготные программы, которые заработали в полную силу. «Мы ожидаем, что в 2027 году рост продолжится. При ускорении темпов снижения ключевой ставки юг получит дополнительный импульс в агропереработке, логистике, недвижимости и туризме — отраслях, которые уже формируют значительную часть спроса на юге. У региона сильные позиции в этих направлениях, и мы видим здесь долгосрочный потенциал»,— говорит заместитель регионального директора по развитию малого и среднего предпринимательства ПСБ в Краснодарском крае.
"Guide Экономика региона". Приложение №202от 30.10.2026, стр. 28