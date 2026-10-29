Бизнес взаймы

В январе—июле 2026 года в Южном федеральном круге (ЮФО) выдано корпоративных кредитов на 2,78 трлн руб., что на 14% больше, чем в январе—июле 2025-го. Такие данные Guide предоставили в Южном ГУ Банка России. Согласно информации регулятора, лидером по объему корпоративного кредитования остается Краснодарский край. На Кубани за первые семь месяцев текущего года банки прокредитовали бизнес на 1,77 трлн руб., что на 24,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В Адыгее рост год к году составил 44,7% (38,3 млрд руб. против 26,5 млрд). В Крыму за семь месяцев этого года банки предоставили юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 172,4 млрд руб., что на 18,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (145,1 млрд руб.).