Пути логиста неисповедимы

По данным на 1 августа 2026 года, на Кубани в сфере грузоперевозок работали 24,8 тыс. компаний, что на 8,9% больше, чем по состоянию на аналогичную дату 2023 года. Об этом Guide сообщили в компании «Контур.Фокус». На начало 2026 года в Ростовской области насчитывалось 15,6 тыс. транспортных организаций (снижение на 1% за год). По количеству грузоперевозчиков Краснодарский край занимает третье место в России после Москвы (на 1 августа 2026 года — 30,3 тыс. участников; +12,7% к 1 августа 2023 года) и Подмосковья (29,2 тыс. субъектов; +20,1%). На четвертом месте — Санкт-Петербург (19 тыс.; +10,8%), на пятом — Татарстан (16,2 тыс.; +19,3%). Ростовская область также входит в первую десятку рейтинга.