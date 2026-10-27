ГК «Васта» открыла Центр здоровья и долголетия на курорте «Ярославское взморье»
Объем инвестиций составил 300 млн руб., создано 65 новых рабочих мест.
Генеральный директор УК «Васта Отель Менеджмент» Евгений Макаров заявил, что запуск объекта направлен на развитие мультиформатности гостиничного бизнеса. По его оценке, современные комплексы трансформируются из простых мест размещения в полноценную среду для восстановления и повышения качества жизни, что отвечает растущему спросу на оздоровительный туризм и существенно расширяет возможности курорта.
Центр площадью свыше 1200 кв. м предлагает программы превентивной медицины длительностью 3, 5 и 7 дней. В арсенале учреждения — физиотерапия, бальнеология, криотерапия и эстетические процедуры на итальянском и швейцарском оборудовании, включая японские инфракрасные термокапсулы. Услуги интегрированы с курортной инфраструктурой (СПА, бассейны, термальные зоны).
Концепция соответствует приоритетам госполитики в сфере здравоохранения, делающей ставку на профилактику и здоровое долголетие. Курорт, работающий с 2012 года, остается ключевым хабом Центральной России: в 2025 году «Бухту Коприно» посетило свыше 120 тыс. человек, а по итогам сезона 2026 года компания прогнозирует рост турпотока еще на 10%.