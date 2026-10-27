ГК «Васта» открыла Центр здоровья и долголетия на курорте «Ярославское взморье»

Концепция соответствует приоритетам госполитики в сфере здравоохранения, делающей ставку на профилактику и здоровое долголетие. Курорт, работающий с 2012 года, остается ключевым хабом Центральной России: в 2025 году «Бухту Коприно» посетило свыше 120 тыс. человек, а по итогам сезона 2026 года компания прогнозирует рост турпотока еще на 10%.