В МегаФоне на Кубани сменился топ-менеджер

Как отметил директор по региональному развитию МегаФона на Юге и Кавказе Владимир Скурихин, Кубань является крупным регионом с развитой экономикой, высокой деловой активностью и значительным туристическим потоком. Масштаб края предполагает комплексный подход к развитию инфраструктуры связи и цифровых сервисов. Важно не просто расширять покрытие, а своевременно реагировать на изменение нагрузки на сеть и предлагать решения, которые отвечают задачам жителей, бизнеса и органов власти.