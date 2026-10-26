В МегаФоне на Кубани сменился топ-менеджер
Региональное отделение МегаФон в Краснодарском крае возглавил Мурад Евлоев. Как сообщает пресс-служба оператора, за его плечами более 11 лет опыта в сфере телекоммуникаций, с 2022 года он отвечал за бизнес оператора в Чеченской Республике.
В Краснодарском крае Мурад Евлоев сфокусируется на масштабировании бизнеса в массовом, корпоративном и государственном сегментах, расширении покрытия LTE и 5G и реализации цифровых проектов. Кроме того, среди его ключевых задач — улучшение клиентского опыта, развитие дистрибуции, рост абонентской базы, оптимизация бизнес-процессов и повышение операционной эффективности.
Как отметил директор по региональному развитию МегаФона на Юге и Кавказе Владимир Скурихин, Кубань является крупным регионом с развитой экономикой, высокой деловой активностью и значительным туристическим потоком. Масштаб края предполагает комплексный подход к развитию инфраструктуры связи и цифровых сервисов. Важно не просто расширять покрытие, а своевременно реагировать на изменение нагрузки на сеть и предлагать решения, которые отвечают задачам жителей, бизнеса и органов власти.
Мурад Евлоев окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет по специальности «Менеджмент». С 2015 года он возглавлял подразделение Yota на Северном Кавказе и в Краснодарском крае, в 2020–2021 годах руководил Кавказским отделением другого телеком-оператора.