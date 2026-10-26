Аэропорт Туношны потратит 38 млн рублей на котельную для грузового терминала
Международный аэропорт Ярославля «Золотое кольцо» планирует установить блочно-модульную котельную для грузового терминала. Начальная цена закупки составляет 38 млн руб., следует из данных ЕИС. Закупка размещена у единственного поставщика.
Согласно техническому заданию, мощность котельной составит 3 МВт. В ее состав войдут четыре водогрейных котла мощностью 750 кВт каждый. Основным топливом станет природный газ, резервным для двух котлов — дизельное топливо.
Для размещения оборудования предусмотрено одноэтажное прямоугольное здание высотой 2,6 м с двумя продольными модулями. Работы включают изготовление и поставку оборудования, монтаж, подключение к газовой сети и пусконаладку.
В проекте договора указан поставщик — ООО «Теплоэнергостроймонтаж» из поселка Красный Бор. Срок выполнения работ — 140 рабочих дней.