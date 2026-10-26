В Прикамье началась «Монетная неделя»

Всероссийская акция «Монетная неделя» пройдет в Пермском крае с 26 октября по 7 ноября. В этот период все желающие могут обменять монеты на банкноты либо зачислить средства на свой банковский счет. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России по Пермскому краю.