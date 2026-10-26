В Прикамье началась «Монетная неделя»
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Всероссийская акция «Монетная неделя» пройдет в Пермском крае с 26 октября по 7 ноября. В этот период все желающие могут обменять монеты на банкноты либо зачислить средства на свой банковский счет. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России по Пермскому краю.
Обмен осуществляется без комиссии в отделениях банков и сетевых магазинах. Принимаются монеты любого номинала — рубли и копейки, в том числе потемневшие, окисленные, поцарапанные, погнутые и просверленные. Для обмена подходят находящиеся в обращении монеты Банка России, выпущенные с 1997 года.
«Монетная неделя» проводится при поддержке Банка России два раза в год. Так, весной 2026 года жители Пермского края вернули в оборот монеты на 3,6 млн руб. Их общий вес составил почти 3,5 тонны.