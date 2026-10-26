Крупнейший молкомбинат Прикамья регистрирует новую торговую марку

Юговской комбинат молочных продуктов основан в 2004 году. Единственный владелец комбината — предприниматель Сергей Поздеев. Предприятие входит в «топ» крупнейших молочных заводов РФ и является крупнейшим молзаводом на территории Пермского края. По данным официального сайта, комбинат перерабатывает более 2 тыс. тонн сырья в сутки. Выручка ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) по итогам 2025 года составила 30,5 млрд руб., чистая прибыль — 1,99 млрд руб.