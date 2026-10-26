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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Прикамье

Крупнейший молкомбинат Прикамья регистрирует новую торговую марку

ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) обратилось в Роспатент за регистрацией бренда «Дары лугов». Согласно данным сайта Znakoved, под указанной маркой молочный комбинат может выпускать широкий спектр пищевых продуктов, включая молоко, сыр, масло, йогурт, масла и пищевые жиры.

сайт ЮКМП

Недавно краевые власти сообщали о строительстве Юговским молкомбинатом линии по производству творога мощностью более 40 тонн в сутки. Завершить работы планируется в 2027 году.
Юговской комбинат молочных продуктов основан в 2004 году. Единственный владелец комбината — предприниматель Сергей Поздеев. Предприятие входит в «топ» крупнейших молочных заводов РФ и является крупнейшим молзаводом на территории Пермского края. По данным официального сайта, комбинат перерабатывает более 2 тыс. тонн сырья в сутки. Выручка ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) по итогам 2025 года составила 30,5 млрд руб., чистая прибыль — 1,99 млрд руб.