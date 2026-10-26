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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Прикамье

Пермский «ОДК-Авиадвигатель» увеличил чистые активы на 2,5 млрд рублей

АО «ОДК-Авиадвигатель» отчиталось о стоимости чистых активов на 30 сентября текущего года. По данным «СПАРК-Интерфакс», этот показатель составил 5,792 млрд руб. Годом ранее он был зафиксирован на уровне 3,228 млрд руб. При этом предприятие не раскрыло расчет, на основании которого сформировалась эта цифра.

Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Напомним, по итогам 2025 года выручка АО составила 16,61 млрд руб., чистая прибыль — 231,9 млн руб.
АО «ОДК-Авиадвигатель» (ранее — ОКБ-19, Моторостроительное конструкторское бюро) исторически было КБ, которое разрабатывало двигатели для Пермского моторного завода и других предприятий отрасли. Бюро конструировало сначала поршневые, а затем реактивные и турбореактивные двигатели, которые серийно изготавливались на заводах в Перми и Рыбинске. На «Авиадвигателе» разработаны двигатели семейства ПС-90 для самолетов Ил-76/78, Ил-96 и Ту-204/214. Компания сконструировала двигатель ПД-14 для перспективного самолета МС-21.