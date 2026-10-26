Пермский «ОДК-Авиадвигатель» увеличил чистые активы на 2,5 млрд рублей
АО «ОДК-Авиадвигатель» отчиталось о стоимости чистых активов на 30 сентября текущего года. По данным «СПАРК-Интерфакс», этот показатель составил 5,792 млрд руб. Годом ранее он был зафиксирован на уровне 3,228 млрд руб. При этом предприятие не раскрыло расчет, на основании которого сформировалась эта цифра.
Напомним, по итогам 2025 года выручка АО составила 16,61 млрд руб., чистая прибыль — 231,9 млн руб.
АО «ОДК-Авиадвигатель» (ранее — ОКБ-19, Моторостроительное конструкторское бюро) исторически было КБ, которое разрабатывало двигатели для Пермского моторного завода и других предприятий отрасли. Бюро конструировало сначала поршневые, а затем реактивные и турбореактивные двигатели, которые серийно изготавливались на заводах в Перми и Рыбинске. На «Авиадвигателе» разработаны двигатели семейства ПС-90 для самолетов Ил-76/78, Ил-96 и Ту-204/214. Компания сконструировала двигатель ПД-14 для перспективного самолета МС-21.