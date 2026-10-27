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Сужаем круг

Мода объявляет войну оверсайзу — собрали главные тренды сезона
Кристина Коробко, стилист, дизайнер украшений

Кристина Коробко, стилист, дизайнер украшений

личный архив

Последние десять лет мода приучала нас прятаться в чужих объемах, но теперь, кажется, пора выходить из укрытия. Дизайнеры возвращают узкие силуэты, переосмысляют военную форму и выдают мужчинам аксессуары с литературным подтекстом.

Наполеон, ваш выход

1/21/2

Khaite

2/22/2

Dries Van Noten

Военная форма снова идет в наступление: на подиумах появились офицерские кители, гусарские доломаны, жакеты в духе наполеоновской армии, бушлаты и укороченные дафлкоты с деревянными пуговицами «моржовый клык». Чтобы не выглядеть так, будто вы по ошибке зашли на реконструкцию Аустерлица, носите их со струящимися, летящими платьями и юбками.

На размер меньше

1/21/2

Carolina Herrera

2/22/2

Ralph Lauren

На смену бесформенным пиджакам и брюкам приходят узкие жакеты, компактные куртки и силуэты, подчеркивающие фигуру. Причем не только в женском гардеробе. Мужчинам тоже предлагают носить костюмы, которые выглядят так, будто еще немного — и они из них вырастут.

Сильное плечо

Schiaparelli

Плечи снова берут на себя ответственность за весь образ. Важный нюанс: они широкие, но не карикатурные, форма — мягкий квадрат. Такой жакет способен придать решительности даже человеку, который пять минут выбирает, что заказать на обед.

Партия в бридж

Капри и бриджи возвращаются из нулевых — в ход идут карго, модели из костюмной ткани и варианты с цветочным принтом. Главное — не ограничиваться черными облегающими бриджами, которые еще недавно были униформой летних прогулок. Носить можно с жакетом, объемным верхом или обувью, которая добавит образу серьезности.

Пишите письма

Dries Van Noten

Когда-то мужские сумки-почтальонки в шутку сравнивали со знаменитой жилеткой Анатолия Вассермана: миллион карманов, максимум удобства. Аксессуар вернулся в моду, но в новом прочтении — минимализм, собранный силуэт, плотные ремни, никаких накладных карманов, все самое важное — внутри.
Стиль. Юг России