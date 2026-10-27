Сужаем круг

Военная форма снова идет в наступление: на подиумах появились офицерские кители, гусарские доломаны, жакеты в духе наполеоновской армии, бушлаты и укороченные дафлкоты с деревянными пуговицами «моржовый клык». Чтобы не выглядеть так, будто вы по ошибке зашли на реконструкцию Аустерлица, носите их со струящимися, летящими платьями и юбками.