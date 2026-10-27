Мода на вино: как это делали великие

Великий оратор долгие годы был принципиальным противником великого полководца. Однако, когда Цезарь получил всю полноту власти, осторожный Цицерон стал размышлять, как бы ему наладить отношения с диктатором. Не поэтому ли подрядчиком по поставке вина на празднества Цезаря стал старинный друг Цицерона по имени Квинт Лепта? Не потому ли выбор пал именно на сицилийское вино, ведь именно там Цицерон пользовался особенным уважением с тех пор, как однажды блистательно защитил интересы островитян в римском суде? Да, похоже, все говорит о том, что Цицерон придумал, как изящно, формально оставаясь в стороне, оказать Цезарю небольшую приятную услугу, расширив ассортимент вин для раздачи народу, да еще и так удачно: вскоре после этого римляне практически откажутся от привозных греческих вин в пользу «отечественного производителя».