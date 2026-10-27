Дышать, смотреть и слышать: новый стиль жизни на природе

В образ новой гармонии загородной жизни теперь вписывается не только собственный стиль, но и глобальные тренды на единый стиль с окружающим миром. И если перефразировать термин «органическая архитектура» в экосистему загородной жизни, то в лидерах окажутся деревянные дома. По статистике, за последние три года спрос на деревянное домостроение вырос почти на 40%, но только 15% построек «срослись» с окружающим миром. Такого диссонанса можно легко избежать, если сразу на уровне проекта заложить идею проектирования всего комплекса — от ландшафта до внутреннего оборудования, например гардеробной. Это и есть системный дизайн-подход, который помогает нам адаптироваться к загородной жизни и реализовать ту самую мечту, ради которой мы тут оказались. В связи с этим интерес будущих домовладельцев к природным материа­лам за несколько лет взлетел в разы. И тут дело не в движении экологии и возобновляемых ресурсах, а в вернувшейся ценности натуральной древесины, камня, кожи и меха как редких материалов. Пластик, продукты переработки остаются в массовой и поп-культуре, быстро сменяющихся трендах. Именно материалы и помогают реализовать наш комфорт и обогатить наш образ загородной жизни.