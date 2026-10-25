Взнос на капремонт на Ставрополье вырастет с 2027 года
С 1 января 2027 года минимальный взнос на капитальный ремонт в Ставропольском крае составит 19,17 руб. за кв. м в месяц в домах без лифта и 20,17 руб. — в домах с лифтом. Сейчас собственники платят соответственно 18,17 и 19,17 руб. Таким образом, ставка вырастет примерно на 5,5% и 5,2%. О повышении рассказал генеральный директор краевого Фонда капремонта Павел Корниенко на пресс-конференции в Региональном информационном центре.
Новые ставки закрепило постановление правительства края от 16 сентября 2026 года № 495-п. Оно вступит в силу 1 января. Взнос начисляют за каждый квадратный метр принадлежащего собственнику помещения: для квартиры площадью 50 кв. м в доме без лифта платеж увеличится с 908,50 до 958,50 руб. в месяц, в доме с лифтом — с 958,50 до 1 008,50 руб. Разница в обоих случаях составит 50 руб. в месяц, или 600 руб. за год. Речь идет о минимальном размере: собственники могут установить на общем собрании более высокий взнос.
Павел Корниенко объяснил расчет несколькими факторами: объемом работ на следующий год, их количеством и стоимостью, а также предельным индексом роста платы за ЖКХ. В самом постановлении среди учитываемых расходов перечислены ремонт инженерных сетей, крыш, подвалов, фасадов и фундаментов, а также ремонт и замена лифтов. Например, оценка ремонта, замены или модернизации одного лифта вместе с шахтой и помещениями составляет 5,13 млн руб.; ремонт квадратного метра плоской крыши — 6 180,53 руб., скатной — 6 770,19 руб.
Фонд планирует в 2027 году охватить ремонтом около 500 многоквартирных домов и выполнить примерно 750 видов работ. В августе Корниенко сообщал, что региональная программа включает 9 352 дома: 7 520 формируют фонды на счетах регионального оператора, около 2 тыс. копят средства на специальных счетах.
Вопрос о темпах и качестве ремонта остается актуальным для региона. В 2026 году фонд ремонтирует 225 крыш; к 21 октября работы завершили на 178, еще на 55 они оставались на завершающей стадии. Корниенко связывал задержки с дождями в первой половине года. На 2027 год фонд запланировал ремонт около 278 крыш, в том числе в Ставрополе и городах Кавказских Минеральных Вод. С нового года фонд намерен контролировать кровельные работы поэтапными графиками, штрафовать подрядчиков за срывы и при необходимости расторгать контракты.