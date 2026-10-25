Полный запрет продажи вейпов поддерживают 70% челябинцев

Наибольший процент сторонников запрета продажи вейпов — в Ростове-на-Дону (73%), Перми (72%) и Казани (71%). В Челябинске сторонников инициативы оказалось чуть меньше — 70%. Меньше всего поддержки запрет находит в Екатеринбурге и Красноярске (по 60%), а также в Новосибирске (62%).