Полный запрет продажи вейпов поддерживают 70% челябинцев
67% россиян поддерживают полный запрет продажи вейпов. Среди жителей Челябинска процент сторонников запрета еще выше — 70%, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.
Всего в опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. В целом по стране против запрета высказались 8% респондентов. Безразлична эта проблема оказалась для 14%, затруднились оценить инициативу 11%.
Наибольший процент сторонников запрета продажи вейпов — в Ростове-на-Дону (73%), Перми (72%) и Казани (71%). В Челябинске сторонников инициативы оказалось чуть меньше — 70%. Меньше всего поддержки запрет находит в Екатеринбурге и Красноярске (по 60%), а также в Новосибирске (62%).