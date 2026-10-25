На Дону спасатели за сутки потушили 45 пожаров и выезжали на три ДТП
За сутки 24 октября пожарные Ростовской области ликвидировали 17 техногенных пожаров, 28 возгораний сухой растительности и мусора. В огне спасли трех человек. Еще трижды подразделения выезжали на места ДТП. Всего на происшествия направили 324 человека и 81 единицу техники, сообщает региональное управление МЧС.
В сводке ведомства нет разбивки 28 возгораний на сухую траву и мусор, а также адресов происшествий и обстоятельств, при которых спасли людей. МЧС не назвало и причины отдельных пожаров. Поэтому связать все природные возгорания, например, с поджогами или конкретными погодными условиями по этим данным нельзя.
Ранее, на пресс-конференции 13 октября заместитель губернатора Сергей Бодряков и заместитель начальника регионального управления МЧС Владимир Завер сообщили, что с начала 2025 года пожарные зарегистрировали 1,8 тыс. возгораний сухой растительности — на 25% меньше, чем за тот же период годом ранее. Основными причинами таких пожаров они назвали неосторожное обращение с огнем, повреждения линий электропередачи и падение обломков беспилотников. Эти сведения дают региональный контекст, но не объясняют, что вызвало возгорания 24 октября.
На тушение природных пожаров в сезон область направляла дополнительные силы: восемь сводных отрядов из 200 человек и 64 пожарных машин. В 38 муниципалитетах также сформировали 135 временных постов добровольных пожарных; почти 7 тыс. добровольцев привлекались к тушению с начала года. По данным МЧС, с января по апрель муниципалитеты провели около 7 тыс. профилактических выжиганий сухой травы и порубочных остатков. Ведомство сообщило и о 6 338 протоколах за нарушения требований пожарной безопасности, а также о 2 850 штрафах на сумму свыше 29 млн руб.
Оперативные суточные сводки МЧС публикует в официальном Telegram-канале.