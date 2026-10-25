На Дону спасатели за сутки потушили 45 пожаров и выезжали на три ДТП

На тушение природных пожаров в сезон область направляла дополнительные силы: восемь сводных отрядов из 200 человек и 64 пожарных машин. В 38 муниципалитетах также сформировали 135 временных постов добровольных пожарных; почти 7 тыс. добровольцев привлекались к тушению с начала года. По данным МЧС, с января по апрель муниципалитеты провели около 7 тыс. профилактических выжиганий сухой травы и порубочных остатков. Ведомство сообщило и о 6 338 протоколах за нарушения требований пожарной безопасности, а также о 2 850 штрафах на сумму свыше 29 млн руб.