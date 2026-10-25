С начала года из аэропортов Ставрополья вывезли 490 питомцев
С 1 января по 15 октября Северо-Кавказское управление Россельхознадзора проконтролировало вывоз из аэропортов Ставрополя и Минеральных Вод 490 домашних животных. Владельцы путешествовали с 343 собаками и 147 кошками. Нарушений при перевозке ведомство не выявило, сообщает пресс-служба управления.
Собаки составили 70% от общего числа питомцев, кошки — 30%. Чаще всего хозяева выбирали Турцию и Грузию. В числе других направлений ведомство назвало Абхазию, Сербию, Болгарию и Вьетнам. Точное распределение по странам, как и число животных отдельно по каждому аэропорту, управление не приводило. Россельхознадзор также не объяснял, почему владельцы везли питомцев за рубеж: речь идет об эмиграции или туристической поездке вместе с домашними животными.
Перед оформлением ветеринарных сертификатов инспекторы осмотрели животных, проверили ветеринарные паспорта и микрочипы, а также сверили сроки необходимых процедур. Владельцам и пассажирам специалисты разъясняли ветеринарные требования к авиаперевозке. Такие проверки нужны, чтобы подтвердить состояние питомца и наличие документов для вывоза и ввоза в страну назначения. Требования различаются от страны к стране, поэтому их нужно выяснять заранее, до поездки.
Цифра не охватывает всех животных, которых жители края могли вывезти за рубеж: она относится к авиаперевозкам через два аэропорта региона и к периоду до 15 октября. В сообщении также нет данных о поездках наземным транспортом, перевозке животных без сопровождения хозяев или перемещениях внутри России, а также о штучных кейсах с экзотическими видами и сельхозживотных. По приведенным ведомством сведениям, все 490 питомцев прошли контроль без нарушений.