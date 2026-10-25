С начала года из аэропортов Ставрополья вывезли 490 питомцев

Цифра не охватывает всех животных, которых жители края могли вывезти за рубеж: она относится к авиаперевозкам через два аэропорта региона и к периоду до 15 октября. В сообщении также нет данных о поездках наземным транспортом, перевозке животных без сопровождения хозяев или перемещениях внутри России, а также о штучных кейсах с экзотическими видами и сельхозживотных. По приведенным ведомством сведениям, все 490 питомцев прошли контроль без нарушений.