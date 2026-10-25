Во время атаки БПЛА в Прикамье пострадали пять сотрудников предприятия

Сегодня во время атаки силами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией Пермского края сбито 11 беспилотников. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своих соцсетях, в результате атаки незначительные повреждения получил промышленный объект на севере края. По предварительной информации, пострадали пять работников предприятия. Из них трое направлены на осмотр в приемное отделение больницы, один — на амбулаторное лечение, еще один отказался от осмотра. Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное, им оказывается необходимая медицинская помощь.