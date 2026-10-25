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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Северо-Запад

Три человека погибли при столкновении Opel с фурой в Ленобласти

Три пассажира легкового автомобиля погибли в результате ДТП в поселке Сосново Приозерского района Ленинградской области. Водитель Opel, столкнувшегося с припаркованным грузовиком, госпитализирован.
Три пассажира Opel погибли в ДТП в поселке Сосново

Три пассажира Opel погибли в ДТП в поселке Сосново

ГКУ «Леноблпожспас»

Как сообщили в ГКУ «Леноблпожспас», сигнал об аварии на Ленинградской улице поступил около четырех часов утра 25 октября. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в припаркованный большегруз американской марки.
Три пассажира Opel погибли на месте, водителя доставили в больницу Приозерска. На месте происшествия работал личный состав 143-й пожарной части.
В МЧС России напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и призвали быть особенно внимательными на дорогах в темное время суток.
Обстоятельства аварии устанавливаются.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор