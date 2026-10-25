В Ленобласти рейсовый автобус съехал в кювет, пострадал пассажир
Рейсовый автобус съехал в кювет в Волосовском районе Ленинградской области утром 25 октября. В результате аварии пострадал пассажир, которого госпитализировали в Волосовскую центральную районную больницу.
Как сообщили в ГКУ «Леноблпожспас», сигнал о ДТП в районе деревни Будино поступил спасателям в 6:51. Населенный пункт расположен в нескольких километрах от Волосово.
По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ-3204 «Вектор», следовавшего по маршруту «Волосово — Волгово», не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет.
«В результате ДТП пострадал пассажир 1957 года рождения, госпитализирован в ЦРБ Волосово. На месте ДТП работал личный состав 119-й пожарной части Волосовского отряда Леноблпожспас», — уточнили спасатели.
На фотографиях с места происшествия видно, что в аварию попал так называемый автобус-вишенка, который регулярно курсирует по этому маршруту.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.