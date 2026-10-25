Ночью 25 октября над столицей Адыгеи сбили 10 беспилотников

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 532 украинских БПЛА. В частности, беспилотники были сбиты над территориями Краснодарского края, Адыгеи, Крыма, Ростовской области и над акваторией Азовского моря. Также вражеские БПЛА долетели до Московского региона, Пермского края, республик Татарстан, Марий Эл и Удмуртии.