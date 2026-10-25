Юные кадеты—разведчики в Ижевске начнут посещать литургии в храмах

«В первом бою выживает тот, кто молится и уповает на Бога»,— обратился к ребятам отец Сергий. Он рассказал кадетам о воинском духе, научил их правильно креститься и «доступно объяснил понятие Святой Троицы». Священник поделился с воспитанниками историей собора Александра Невского и напомнил, что многие князья и бояре были «первыми, кто вставал на защиту Отечества».