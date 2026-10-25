Юные кадеты—разведчики в Ижевске начнут посещать литургии в храмах
Юные кадеты из военно-патриотической молодежной организации «Боевая единица» в Ижевске начнут регулярно встречаться со священником и посещать литургии в храме мученицы Татианы и соборе Александра Невского. О предварительных договоренностях рассказали в Ижевской епархии после визита иерея Сергия Глебова к воспитанникам.
«В первом бою выживает тот, кто молится и уповает на Бога»,— обратился к ребятам отец Сергий. Он рассказал кадетам о воинском духе, научил их правильно креститься и «доступно объяснил понятие Святой Троицы». Священник поделился с воспитанниками историей собора Александра Невского и напомнил, что многие князья и бояре были «первыми, кто вставал на защиту Отечества».
Визит состоялся в рамках суточного курса интенсивной подготовки кадетов: они несли караул, отрабатывали тактики штурма и другую спецподготовку. В специализированную группу «Юный разведчик» от «Боевой единицы» набираются мальчики и девочки в возрасте от 6 до 17 лет. Планируется, что священник будет приходить к ребятам на двунадесятые церковные праздники.
Отец Сергий — замруководителя отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Ижевской епархии. Священник имеет чин есаула Оренбургского казачьего войска, является офицером запаса ВС РФ. С 2008 года он активно занимался духовным окормлением и воспитанием кадетов-казаков на севере Удмуртии.