«Море» отступает

Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс считает обоснованной позицию суда в отношении трансформаторной подстанции. «Суд применил конструкцию негаторного иска и исходил из того, что недействительность договора аренды не влияет на исход спора: размещение посторонних объектов в полосе отвода железной дороги само по себе противоречит целевому назначению участка. Довод о том, что подстанция возведена по договору технологического присоединения с РЖД, суд отклонил, указав на вспомогательный характер объекта и его связь со строениями, подлежащими сносу по более раннему решению»,— говорит эксперт.