«Море» отступает
РЖД удалось добиться сноса двух объектов на волноотбойной стене в Сочи
Кубанский арбитраж обязал ООО «Море» демонтировать лодочный ангар и трансформаторную подстанцию на принадлежащей РЖД волноотбойной стене в Сочи. Опрошенные «Ъ-Сочи» юристы разошлись в оценке решения: если снос подстанции они считают обоснованным, то выводы суда об ангаре вызывают «большие вопросы».
Арбитражный суд Краснодарского края обязал ООО «Море» демонтировать лодочный ангар и трансформаторную подстанцию, расположенные на принадлежащей РЖД волноотбойной стене. Это следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Море» зарегистрировано в Сочи в 2013 году. Общество специализируется на «прочей зрелищно-развлекательной деятельности». Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициаром и директором является Александр Макаров. Выручка компании за 2025 год составила 265 тыс. руб., убыток — 740 тыс. руб.
Согласно материалам дела, в конце 2013 года ОАО «РЖД» передало в аренду ООО «Море» участок волноотбойной стены в Адлерском районе Сочи. Его площадь составила 950 кв. м. Соглашение предусматривало размещение сборно-разборных павильонов. В январе 2019-го договор расторгли.
В 2022 году арбитражный суд обязал ООО «Море» демонтировать размещенные на волноотбойной стене гриль-бар, кафе, спортзал, столовую, административное здание и гостиницу. Однако снос затянулся. В нынешнем иске ОАО «РЖД» указало, что на волноотбойной стене также расположены лодочный ангар и трансформаторная подстанция. Их площади — 40 и 9 кв. м соответственно.
Суд установил, что «Море» возвело подстанцию в рамках договора технологического присоединения к электросетям РЖД. Она использовалась для обслуживания строений, подлежащих сносу. Компания заявила, что подстанция необходима для демонтажа других объектов. Суд этот аргумент отклонил.
«Море» заявило, что лодочный ангар принадлежит индивидуальному предпринимателю Алексею Макарову. По информации компании, он заключил договор с муниципальным бюджетным учреждением Сочи «Дирекция по реализации программ». Соглашение предусматривало размещение нестационарных торговых объектов на пляже в Адлере. Суд указал, что договор не касается участка, на котором расположена волноотбойная стена.
Если «Море» не демонтирует объекты в течение 30 дней с момента вступления решения в силу, РЖД сможет провести работы самостоятельно и взыскать понесенные расходы.
Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс считает обоснованной позицию суда в отношении трансформаторной подстанции. «Суд применил конструкцию негаторного иска и исходил из того, что недействительность договора аренды не влияет на исход спора: размещение посторонних объектов в полосе отвода железной дороги само по себе противоречит целевому назначению участка. Довод о том, что подстанция возведена по договору технологического присоединения с РЖД, суд отклонил, указав на вспомогательный характер объекта и его связь со строениями, подлежащими сносу по более раннему решению»,— говорит эксперт.
Юрист замечает, что вывод по лодочному ангару вызывает «большие вопросы». Истец должен был доказать, что препятствие создано конкретным ответчиком. Однако суд, как отмечает господин Гейтс, построил рассуждение от обратного: «Если не доказано, что ангар принадлежит предпринимателю, то сносить должно общество. При этом прямых доказательств того, что ангар возвело или использует ООО “Море”, в решении не приведено».
Если в материалах дела нет документов, подтверждающих законность размещения ангара и подстанции на волноотбойной стене, решение выглядит обоснованным, говорит управляющий партнер адвокатского бюро Юкам Ани Манташян. При таких обстоятельствах суд вправе квалифицировать объекты как самовольные постройки и удовлетворить требование о сносе на основании ст. 222 и 304 ГК РФ.
Шансы на обжалование госпожа Манташян оценивает как умеренные. «Для пересмотра решения ответчику потребуется доказать, что суд неполно исследовал документы о законности строительства, неправильно определил правовой статус объектов или не учел давность их использования. При отсутствии правоустанавливающих документов и разрешительной документации перспектива отмены решения по существу невысока, спор может сместиться к срокам и порядку демонтажа»,— говорит она.