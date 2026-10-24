В Темрюкском районе Кубани восстановили электроснабжение поселков после атаки БПЛА
В Темрюкском районе Краснодарского края восстановили электроснабжение трех поселков, временно отключенное после возгорания на подстанции в хуторе Белом. Пожар на объекте ликвидирован.
К тушению привлекли 54 человека и 17 единиц техники. После завершения работ электроснабжение потребителей восстановили.
Возгорание произошло после падения обломков беспилотника в ночь на 24 октября. Как сообщалось ранее, над Кубанью и несколькими другими регионами России за ночь уничтожили 616 беспилотников.