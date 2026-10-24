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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

В Темрюкском районе Кубани восстановили электроснабжение поселков после атаки БПЛА

В Темрюкском районе Краснодарского края восстановили электроснабжение трех поселков, временно отключенное после возгорания на подстанции в хуторе Белом. Пожар на объекте ликвидирован.
К тушению привлекли 54 человека и 17 единиц техники. После завершения работ электроснабжение потребителей восстановили.
Возгорание произошло после падения обломков беспилотника в ночь на 24 октября. Как сообщалось ранее, над Кубанью и несколькими другими регионами России за ночь уничтожили 616 беспилотников.
Вячеслав Рыжков