Полиция начала проверку после ДТП с троллейбусом на проспекте Славы в Петербурге

Полиция Фрунзенского района Петербурга проводит проверку после столкновения Mercedes с троллейбусом № 29 на проспекте Славы. Авария произошла 24 октября около 13:20 у дома 43/49. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.