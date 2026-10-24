Полиция начала проверку после ДТП с троллейбусом на проспекте Славы в Петербурге
Полиция Фрунзенского района Петербурга проводит проверку после столкновения Mercedes с троллейбусом № 29 на проспекте Славы. Авария произошла 24 октября около 13:20 у дома 43/49. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным полиции, 41-летняя водитель Mercedes при повороте направо не уступила дорогу троллейбусу, которым управлял 53-летний мужчина. После столкновения троллейбус врезался в стойку дорожного знака и столб освещения.
У обоих водителей не выявили признаков опьянения. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.