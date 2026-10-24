В Петербурге троллейбус врезался в столб после столкновения с Mercedes

За рулем Mercedes, по данным 78.ru, находилась директор и учредитель одной из городских компаний по ремонту автомобилей. В разговоре с 78.ru женщина рассказала, что перестраивалась вправо, когда троллейбус проехал вдоль ее машины и затем врезался в столб. В «Горэлектротрансе» утверждают, что именно легковой автомобиль подрезал троллейбус.