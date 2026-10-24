В Петербурге троллейбус врезался в столб после столкновения с Mercedes
На проспекте Славы в Петербурге троллейбус № 29 столкнулся с легковым автомобилем, после чего врезался в опору контактной сети. Водителя общественного транспорта пришлось вызволять из поврежденной кабины. Медицинская помощь ему не понадобилась, никто из пассажиров не пострадал, сообщает издание78.ru.
Авария произошла около 13:20 у дома № 43. По данным «Горэлектротранса», водитель Mercedes при перестроении не убедился в безопасности маневра и подрезал троллейбус. После столкновения общественный транспорт вынесло на обочину, где он врезался в опору.
В салоне в момент аварии находились более десяти человек, в том числе ребенок. Один из пассажиров рассказал изданию, что до остановки оставалось немного, когда людей резко дернуло.
За рулем Mercedes, по данным 78.ru, находилась директор и учредитель одной из городских компаний по ремонту автомобилей. В разговоре с 78.ru женщина рассказала, что перестраивалась вправо, когда троллейбус проехал вдоль ее машины и затем врезался в столб. В «Горэлектротрансе» утверждают, что именно легковой автомобиль подрезал троллейбус.