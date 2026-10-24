Энергетики занимаются восстановлением энергоснабжения на Юге РФ
В Крыму, Херсонской и Запорожской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках часть потребителей осталась без электричества в результате внешнего воздействия на объекты энергетической инфраструктуры. Минэнерго России совместно с региональными властями и энергетическими компаниями проводит восстановительные работы.
Для обеспечения устойчивости энергосистемы и поэтапного восстановления электроснабжения введены графики временных отключений электроэнергии. Социально значимые объекты подключают к резервным источникам питания.
В Минэнерго сообщили, что аварийные работы будут продолжаться до полного устранения последствий происшествия. Ведомство контролирует ход восстановления в штабном режиме.