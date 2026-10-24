Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи
В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников. Городские службы задействованы в обеспечении безопасности, сообщил глава города Андрей Прошунин. Он призвал жителей укрыться в безопасных местах и сохранять спокойствие.
В аэропорту Сочи на фоне угрозы ввели временные ограничения на полеты гражданских воздушных судов. Аэропорт готов возобновить работу после их снятия. Об изменениях в расписании авиакомпании будут информировать пассажиров.
Пассажирам рекомендовали отслеживать информацию о рейсах на онлайн-табло, сайтах аэропорта и авиакомпаний, а также следить за объявлениями в терминале. Во время ожидания можно воспользоваться бесплатной комнатой матери и ребенка и фонтанчиками с питьевой водой.