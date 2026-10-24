Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи

Пассажирам рекомендовали отслеживать информацию о рейсах на онлайн-табло, сайтах аэропорта и авиакомпаний, а также следить за объявлениями в терминале. Во время ожидания можно воспользоваться бесплатной комнатой матери и ребенка и фонтанчиками с питьевой водой.