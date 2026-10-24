В Петербурге завершили сезон фонтанов

Во время зимней консервации специалисты сольют воду из чаш и трубопроводов, очистят чаши и декоративные элементы, а также демонтируют оборудование для ремонта и обслуживания. Кроме того, проверят системы отопления и вентиляции в технических помещениях и установят защитные конструкции.