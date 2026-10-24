В Петербурге завершили сезон фонтанов
В Петербурге 24 октября завершился сезон фонтанов. В этом году в городе работали более 100 водных объектов, в том числе три крупных фонтанных комплекса. Теперь специалисты «Водоканала» приступят к подготовке сооружений к зиме, сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.
Крупные фонтанные комплексы расположены на площади Ленина, Московской площади и у Российской национальной библиотеки возле Парка Победы. Больше всего фонтанов — 26 — находится в Центральном районе. Также по их числу выделяются Московский, Адмиралтейский и Петроградский районы.
В этом году в Приморском районе открыли новый фонтан, приуроченный к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Он стал частью мемориальной композиции, посвященной ликвидаторам катастрофы.
Во время зимней консервации специалисты сольют воду из чаш и трубопроводов, очистят чаши и декоративные элементы, а также демонтируют оборудование для ремонта и обслуживания. Кроме того, проверят системы отопления и вентиляции в технических помещениях и установят защитные конструкции.