Крупнейший налоговый долг физлица в Прикамье составил 267 млн рублей
Максимальный объем налоговой задолженности у физлица в Прикамье составляет 267 млн руб., сообщает v-kurse.ru со ссылкой на управление ФНС по Прикамью. При этом наибольшая задолженность среди юрлиц в регионе оценивается в 672 млн руб. В эту сумму входят долги по уплате НДФЛ, НДС, налогу на имущество организаций, земельному налогу и пени.
В ФНС сообщили также, что на начало октября 2026 года объем задолженности налогоплательщиков Пермского края оценивается в 21,9 млрд руб., из них юрлица не выплатили 15 млрд руб., физлица и ИП — 6,9 млрд руб.