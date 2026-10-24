Крупнейший налоговый долг физлица в Прикамье составил 267 млн рублей

Максимальный объем налоговой задолженности у физлица в Прикамье составляет 267 млн руб., сообщает v-kurse.ru со ссылкой на управление ФНС по Прикамью. При этом наибольшая задолженность среди юрлиц в регионе оценивается в 672 млн руб. В эту сумму входят долги по уплате НДФЛ, НДС, налогу на имущество организаций, земельному налогу и пени.