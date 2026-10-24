В Бугуруслане открыли памятник сестрам утраченного Покровского женского монастыря
В Бугуруслане открыли памятник сестрам Покровского женского монастыря и его последней настоятельнице – игуменье Серафиме (Почеревиной). Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
Памятник установлен в саду им. В. И. Ленина. На этом месте прежде стоял Спасо-Вознесенский собор.
Покровский монастырь в Бугурусланском уезде веками был центром просвещения и милосердия. Игуменья Серафима в 1938 году была расстреляна, а в 1956м посмертно реабилитирована.