Приставы взыскали со должников Ставрополья более 970 млн рублей алиментов
Более 970 млн руб. алиментов взыскали судебные приставы Ставропольского края с начала года. Для погашения задолженности они обращали взыскание на доходы должников, арестовывали их счета и имущество, сообщила ГТРК «Ставрополье».
По закону при наличии задолженности по алиментам из заработка должника может удерживаться до 70%. Еще одним инструментом приставов остается временное ограничение права управления автомобилем. Благодаря этой мере с начала года удалось взыскать более 200 млн руб.
За девять месяцев к административной ответственности за неуплату алиментов в регионе привлекли около 900 человек, еще более 370 должников — к уголовной.