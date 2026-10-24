В Перми согласовали облик краевого кожно-венерологического диспансера
Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми утвердил архитектурно-градостроительный облик здания краевого клинического кожно-венерологического диспансера. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, здание, расположенное в Индустриальном районе по ул. Комбайнеров, 28, общей площадью более 4,5 тыс. кв. м, будет иметь три этажа и технический подвал.
Согласно проекту, в состав объекта войдут консультативно-диагностическое отделение, административный блок, помещения круглосуточного стационара, изолятор, а также служебные и технические зоны. Диспансер сможет принимать 140 посещений в смену. Он будет оснащен дневным стационаром на десять коек и круглосуточным стационаром на 58 коек.
В отделке здания будет применен облицовочный кирпич с фиброцементными панелями. Главный вход акцентируют перфорированными алюминиевыми панелями, а внешние блоки кондиционеров скроют за декоративными экранами. Облик здания дополнит карнизная и локальная архитектурная подсветка. На прилегающей территории предусмотрят парковочные места. Все входные группы и внутренние маршруты будут адаптированы под маломобильные группы населения.