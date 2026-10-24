В Перми согласовали облик краевого кожно-венерологического диспансера

Согласно проекту, в состав объекта войдут консультативно-диагностическое отделение, административный блок, помещения круглосуточного стационара, изолятор, а также служебные и технические зоны. Диспансер сможет принимать 140 посещений в смену. Он будет оснащен дневным стационаром на десять коек и круглосуточным стационаром на 58 коек.