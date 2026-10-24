В аэропорту Сочи ввели ограничения

Пассажирам рекомендовали следить за информацией о рейсах на онлайн-табло в терминале, на сайтах аэропорта и авиакомпаний, а также обращать внимание на аудиообъявления. На время ожидания в терминале доступны бесплатная комната матери и ребенка и питьевая вода.