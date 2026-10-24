В Мурманской области с застройщика социального жилья планируют взыскать 38 млн рублей
Власти городского поселения Зеленоборский Кандалакшского округа Мурманской области намерены добиваться через суд взыскания с ПАО «Мурманскпромстрой» более 38,6 млн рублей. Как сообщает РБК, судебные споры касаются нарушения сроков выполнения обязательств по муниципальным контрактам на строительство многоквартирных домов в Зеленоборском.
20 октября власти подали в суд три иска, чтобы взыскать с подрядчика неустойку по нескольким договорам. Два требования — на 14,7 млн руб. и на 15,9 млн руб. — пока не приняты судом к производству. Заседание по третьему иску на 8 млн руб. назначено на декабрь 2026 года. По данным ЕИС «Закупки», с ПАО «Мурманскпромстрой» администрацией городского поселения было заключено шесть контрактов на сумму более 447 млн рублей в период с 2017 по 2019 год.
Строительство трех многоквартирных домов на 53 квартиры на улице Мира началось еще в 2017 году, однако в 2019 году работы были приостановлены. Застройщик не успел сдать дома в срок, стоимость которых составляла 186 млн рублей. Проект удалось завершить к 2021 году, возобновив работы в 2020 году.
Примечательно, что производство по делу о банкротстве ПАО «Мурманскпромстрой», начатое в 2023 году в Арбитражном суде Мурманской области, было прекращено в октябре 2026 года. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий.
В Мурманской области сейчас необходимо переселить свыше 6 тысяч жильцов из более чем 123 тыс. кв. м аварийного жилья.