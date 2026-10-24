В Мурманской области с застройщика социального жилья планируют взыскать 38 млн рублей

20 октября власти подали в суд три иска, чтобы взыскать с подрядчика неустойку по нескольким договорам. Два требования — на 14,7 млн руб. и на 15,9 млн руб. — пока не приняты судом к производству. Заседание по третьему иску на 8 млн руб. назначено на декабрь 2026 года. По данным ЕИС «Закупки», с ПАО «Мурманскпромстрой» администрацией городского поселения было заключено шесть контрактов на сумму более 447 млн рублей в период с 2017 по 2019 год.