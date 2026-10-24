В Перми сократилось количество алкомаркетов

Сокращение количества алкогольных магазинов отражает общероссийскую тенденцию. Наиболее заметно снизилось их число в Нижнем Новгороде (-22%), Омске, Воронеже, Новосибирске и Красноярске (-12%). Только в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону таких магазинов стало больше, на 1% и 2% соответственно. Число магазинов разливного пива сократилось во всех городах-миллионниках, особенно в Воронеже, где за год их стало на 16,4% меньше.