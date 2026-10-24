В Перми сократилось количество алкомаркетов
На начало октября в Перми действует 487 алкогольных магазинов. Это на 6% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на геосервис 2ГИС. При этом количество магазинов разливного пива в Перми сократилось за год на 5,2% — сегодня в краевой столице действует порядка 274 точек.
Сокращение количества алкогольных магазинов отражает общероссийскую тенденцию. Наиболее заметно снизилось их число в Нижнем Новгороде (-22%), Омске, Воронеже, Новосибирске и Красноярске (-12%). Только в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону таких магазинов стало больше, на 1% и 2% соответственно. Число магазинов разливного пива сократилось во всех городах-миллионниках, особенно в Воронеже, где за год их стало на 16,4% меньше.
По данным онлайн-карт, в Перми действуют сетевые алкомаркеты «Красное и Белое», «Лион», «Крепость» и «Бристоль».