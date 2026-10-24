Минфин внес в Курултай проект бюджета Башкирии на 2027 год
Окончательные параметры будут зависеть от межбюджетных трансфертов
Первый заместитель министра финансов Башкирии Наталья Калугина передала в Курултай пакет документов с проектом бюджета республики на 2027 год, а также с проектом бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Также представлен прогноз социально-экономического развития Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
К первому чтению ожидается, что доходы бюджета Башкирии составят 326,2 млрд руб., расходы — 345,8 млрд руб. При этом окончательные объемы трансфертов из федерального бюджета пока неизвестны, отмечают в Курултае.