В Перми отменяются и задерживаются авиарейсы

Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, задерживаются вылеты из Перми в Сочи, назначенные на 5:30 и 5:50 24 октября. Так, рейс авиакомпании «Россия» вылетит на южный курорт только в 17:40, а рейс «Победы» — в 16:50. Кроме этого, задерживается вылет в Санкт-Петербург. Вместо 14:20 борт авиакомпании «Россия» отправится в северную столицу в 16:20. Два вылета авиакомпаний «Победа» по маршруту Пермь — Москва отменены. Рейс «Аэрофлота» до столицы вылетит из Перми в 16:00 вместо 13:30.