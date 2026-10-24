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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Волга-Урал

В шести населенных пунктах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА

В Бугульме, Альметьевске, Лениногорске, Набережных Челнах, Нижнекамске и селе Сарманово объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.
В Бугульме, Альметьевске и Лениногорске угроза действует с 08:18. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Сарманово ее объявили в 08:37. Жителей призвали принять меры безопасности.
Ранее утром угрозу атаки объявляли в Бугульме, Альметьевске, Лениногорске и Казани. В 07:45 ее отменили во всех четырех городах.
На всей территории Татарстана с 04:39 действует режим «Беспилотная опасность».
Анар Зейналов