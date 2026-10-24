Над Ростовской областью сбили более 80 беспилотников

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки над Ростовской областью было уничтожено более 80 беспилотных летательных аппаратов. Удару подверглись не только крупные промышленные центры — Ростов-на-Дону и Таганрог, — но и сельская местность. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.