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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Над Ростовской областью сбили более 80 беспилотников

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки над Ростовской областью было уничтожено более 80 беспилотных летательных аппаратов. Удару подверглись не только крупные промышленные центры — Ростов-на-Дону и Таганрог, — но и сельская местность. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Кирилл Полевой / Коммерсантъ

БПЛА уничтожены в Верхнедонском, Боковском, Миллеровском, Кашарском, Шолоховском, Милютинском, Чертковском, Азовском и Мясниковском районах.
В настоящее время оперативные службы продолжают мониторинг воздушного пространства, так как сохраняется вероятность повторных запусков.
Наталья Белоштейн