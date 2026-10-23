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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Волга

В Самаре учредителя дорожно-строительной фирмы заподозрили в сокрытии 470 млн рублей от налоговой

Подозреваемый перенаправлял платежи по госконтрактам, чтобы обойти требования ФНС
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении учредителя дорожно-строительной организации. Его подозревают в сокрытии денежных средств, за счет которых должна была погашаться налоговая задолженность в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с декабря 2025 по март 2026 года предприниматель, зная о просроченной задолженности по налогам и сборам на сумму свыше 1 млрд рублей и о мерах по ее взысканию, перенаправлял платежи в обход обремененных счетов. Для этого он заключал с контрагентами дополнительные соглашения об изменении платежных реквизитов к действующим госконтрактам.
В результате не менее 470 млн рублей поступили на счета, не затронутые инкассовыми поручениями налогового органа.
Дело возбуждено на основании материалов налоговой службы. За оперативное сопровождение отвечают сотрудники ГУ МВД России по Самарской области. В рамках расследования арестовано имущество подозреваемого и иных лиц на общую сумму около 1 млрд рублей.
Георгий Портнов