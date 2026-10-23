В Самаре учредителя дорожно-строительной фирмы заподозрили в сокрытии 470 млн рублей от налоговой

По версии следствия, с декабря 2025 по март 2026 года предприниматель, зная о просроченной задолженности по налогам и сборам на сумму свыше 1 млрд рублей и о мерах по ее взысканию, перенаправлял платежи в обход обремененных счетов. Для этого он заключал с контрагентами дополнительные соглашения об изменении платежных реквизитов к действующим госконтрактам.