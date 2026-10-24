В Карелии запустили котельную на биотопливе
В республике Карелия, в Суоярви, в тестовом режиме запустили котельную на биотопливе. Ее строительство началось в 2024 году, мощность составляет 7 МВт. Заказчиком является государственное унитарное предприятие республики Карелия «КарелКоммунЭнерго». Подрядчик — ООО «ЗЛАТСТРОЙ». Проект финансируется из федерального бюджета (176 млн рублей на 2024 год) и из инвестиционной программы ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» (146,3 млн рублей).
Это первая из двух новых биотопливных котельных, которые строятся в Суоярви в рамках модернизации системы теплоснабжения. Вторая котельная будет обладать мощностью 26 МВт. Ее запуск планируется к концу 2027 года. Новые котельные заменят несколько изношенных угольных котельных, что повысит общую эффективность и безопасность системы теплоснабжения города.
В качестве биотоплива выступает древесная щепа, которая остается после переработки леса на местных предприятиях Суоярвского района, поэтому ее использование в котельных в городах с деревообрабатывающим производством является экономически выгодным. Подобное предприятие не зависит от газа и мазута, а также является более экологичным.