В Карелии запустили котельную на биотопливе

В качестве биотоплива выступает древесная щепа, которая остается после переработки леса на местных предприятиях Суоярвского района, поэтому ее использование в котельных в городах с деревообрабатывающим производством является экономически выгодным. Подобное предприятие не зависит от газа и мазута, а также является более экологичным.